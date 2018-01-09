Тернопільські рятувальники передали святкові гостинці своїм колегам на фронті. ВІДЕО

09/01/2018 Розмір тексту:

Служба порятунку – це єдина родина, в якій панує взаємодопомога та підтримка. Від Заходу до Сходу міцна дружба та братерство об’єднує усіх, хто покликаний служити українському народу у велику та міцну родину.

Так, напередодні Різдвяних свят десятки рятувальників з усієї країни, які у складі Зведеного загону наразі несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції, отримали подарунки від колег з Тернопільщини та Дніпра.

За ініціативи та підтримки Голови Служби Миколи Чечоткіна, із важливою місією відвідали Авдіївку та Краматорськ начальник Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Андрій Кульбач та начальник Управління ДСНС України у Тернопільській області Віктор Маслей. Спільно із особовим складом вони привезли рятувальникам гостинці, з любов’ю зібрані працівниками ДСНС. Продукти харчування, смаколики, домашня закрутка та навіть із душею приготований коровай – все це збирали вогнеборці Дніпропетровщини та Тернопільщини для своїх колег.

Домашні гостинці були доставлені у Зведений загін ДСНС, що дислокується у м. Краматорськ та у м. Авдіївка, де зараз виконують свої службові обов’язки співробітники Міжрегіонального центру швидкого реагування і 15-го державного пожежно-рятувального загону Головного Управління ДСНС України у Донецькій області.

Керівники Дніпропетровського та Тернопільського гарнізонів привітали побратимів з Новим роком та Різдвом Христовим, побажали витримки і сили, а також здоров’я й наполегливості у виконанні завдань за призначенням.

Детальніше про поїздку – у ролику: