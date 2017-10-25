Тернопільські рятувальники, котрі понад місяць розміновували Калинівку, повернулися додому
25/10/2017 0
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24 жовтня на Тернопільщину повернулися фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області, які близько місяця працювали над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації на території арсеналу Міністерства оборони України поблизу міста Калинівка, що знаходиться у Вінницькій області.
До слова, зведений загін, до складу якого входили представники багатьох областей України (а це близько 100 чоловік та 33 одиниці техніки), проводив очищення місцевості від вибухонебезпечних предметів у 2-кілометровій зоні навколо арсеналу. Обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів близько 24 тис. га території, виявлено та вилучено 2,5 тисячі вибухонебезпечних предметів.
Колектив Управління щиро вітає особовий склад групи піротехнічних робіт з поверненням!
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