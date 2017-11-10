Тернопільські родини просять взяти на Різдво сиріт

10/11/2017 Розмір тексту:

Тернопільщини просять взяти на Різдво у родину сиріт.

«Запроси дитину на свята у родину», – під такою назвою стартує акція на Тернопільщині. Жителів краю закликають проявити любов і чуйність до дітей, які виростають без сім’ї.

Акцію організовує Тернопільський обласний благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Родини, які мають бажання взяти участь у проекті, повинні зареєструватися з 15-го листопада до 15-го грудня.

«Це традиційна акція. Таким чином ми допоможемо дитині відчути тепло, турботу, та затишок у період передріздвяних свят та канікул з 28-го грудня 2017-го року до 12-го січня 2018-го року. Оскільки Різдво для дітей, які живуть в інтернатних закладах – це щось особливе. І кожна дитина мріє зустріти це свято у родинному колі з усіма традиціями. Тому ми закликаємо жителів нашого краю приєднуватися до цієї акції. Попередньо необхідно заповнити анкету, або ж зателефонувати – 097 55 30 820», – каже керівник благодійного фонду «Майбутнє сиріт» Андрій Назаренко.

Організатори акції очікують активності від жителів краю.