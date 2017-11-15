Тернопільські прокурори виграли позов на мільйон

15/11/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

Тернопільським окружним адміністративним судом задоволено позов Тернопільської місцевої прокуратури в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю «Ватра-Укр» про стягнення заборгованості на суму понад 1 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що  товариством,  впродовж 8 місяців 2016 року, не відшкодовано управлінню Пенсійного Фонду в Тернопільській області    витрати  на виплату і доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах.

Вимоги прокурора задоволені  в повному обсязі.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
8 / 0,298 / 10.11m