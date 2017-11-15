Тернопільські прокурори виграли позов на мільйон

15/11/2017 Розмір тексту:

Тернопільським окружним адміністративним судом задоволено позов Тернопільської місцевої прокуратури в інтересах держави до товариства з обмеженою відповідальністю «Ватра-Укр» про стягнення заборгованості на суму понад 1 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

Встановлено, що товариством, впродовж 8 місяців 2016 року, не відшкодовано управлінню Пенсійного Фонду в Тернопільській області витрати на виплату і доставку пенсій за віком, призначених на пільгових умовах.

Вимоги прокурора задоволені в повному обсязі.