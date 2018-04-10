Тернопільські правоохоронці розшукують терориста з Луганщини. ФОТО
10/04/2018 0
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Управління карного розшуку ГУНП в Тернопільській області розшукує Спичака Сергія Борисовича, 1973 року народження, жителя смт. Вовчоярівка, Попаснянського району Луганської області.
Слідчим відділом Головного Управління СБ України в Донецькій та Луганській областях щодо розшукуваного проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Прикмети розшукуваного: вік 45 років, зріст 170-175 см, середньої тілобудови, шкіра світла, волосся темне з сивиною.
Контактні телефони: оперативний черговий СБУ в Тернопільській області (0352) 52-45-42.
Джерело: Тернопільська липа
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