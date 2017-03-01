Тернопільські повії брали за годину “роботи” 1000 гривень. ВІДЕО

01/03/2017 Розмір тексту:

Міні-бордель на вулиці Ломоносова виявили тернопільські правоохоронці. Свої послуги дівчата пропонували через соцмережі, за рік роботи завели і постійних шанувальників.

В поліції повідомляють, сутенерка – 21-річна мешканка Заліщицького району, раніше навчалася в одному з училищ Тернополя, однак була відрахована. Після цього вирішила влаштувати власний «бізнес», для чого винайняла двокімнатну квартиру. Сама шукала клієнтів, натомість гроші заробляли дві двадцятирічні близнючки з Лановеччини, повідомляє ІНТБ.

«За годину вказаних втіх вказана громадянка отримувала від 800 до 1000 гривень. Клієнтами були особи віком від 25 до 45 років. Кошти безпосередньо сутенерші надходили близько 30-40%», – розповів начальник відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в області Олександр Буняк.

В поліції розповідають: обидві сестри мають дітей – одному хлопчику близько 4 років, іншому – 9 місяців. Поки мами працювали, сутенерка сиділа з малюками в сусідній кімнаті. За деякий час одна з близнючок поїхала до Італії, залишивши сина сестрі.

«Працівниками відділу було проведено обшук. В ході обшуку було вилучено грошові кошти, отримані від клієнтів, також – мобільні телефони, банківські карточки, також було вилучено два пристрої для вживання наркотичних засобів. Безпосередньо сутенерша пояснювала, що вказані наркотичні засоби їм декілька раз приносили клієнти і вони разом вживали наркотики в квартирі», – повідомив Олександр Буняк.

Одній з жінок інкримінують статтю «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років. Перед законом відповідатиме і її подруга – за заняття проституцією їй загрожує попередження або штраф від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.