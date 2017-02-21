Тернопільські поліцейські на річницю Майдану влаштували обшук у будинку збаразького націоналіста. ФОТО, ВІДЕО

20/02/2017 Розмір тексту:

Сьогодні співробітники Управління захисту економіки у Тернопільській області влаштували обшуки у власному помешканні та службових приміщеннях директора комунального підприємства «Добробут» Збаразької міської ради Юрія Дмитришина. Поліцейські мали на руках постанову суду, яка дозволяла вчиняти їм такі дії.

На місце прибув і народний депутат України від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко. Оскільки Юрій Дмитришин є помічником-консультантом націоналіста.

Сьогодні, приблизно о 12-ій годині дня, приблизно десять поліціянтів увірвалися у приватний будинок Юрій Дмитришина у Збаражі. Люди у масках, бронежилетах та з пістолетами оточили територію. У цей час у приміщенні перебували лише дружина керівника КП з 4-місячним малюком та дружина рідного брата службовця з ще однією 7-місячною дитиною. Правоохоронці показали переляканим жіночкам папір про право на обшук і без самого винуватця почали слідчі дії. За 10-15 хвилин на місце прибув Юрій Дмитришин. Та поліція відмовилася його пускати у власне помешкання. Словесна перепалка ледь не переросла у рукоприкладство. Десь через півгодини Дмитришина таки допустили до дружини з грудною дитиною.

«Ця справа триває вже майже півроку, – розповідає Юрій Дмитришин. – У жовтні до мене навідалися співробітники економічної поліції, які хотіли, щоб я, так-би мовити, у «мирний» спосіб поділився з ними. З цього приводу я написав заяву у прокуратуру стосовно вимагання поліцією у мене хабаря, оскільки жодних порушень закону, як керівник комунального підприємства, не вчиняв. Таким чином, не захотівши дати відкат «новій» поліції, наразився на «маски-шоу».

Нагадаємо, ще у жовтні 2016 року співробітники управління захисту економіки у Тернопільській області вимагали гроші у керівника МКП «Добробут». Взамін правоохоронці обіцяли не перевіряти згадане КП на предмет порушень. Відмовившись працювати «по-новому» та повідомивши в правоохоронні органи, керівник не зміг добитися справедливості. На численні запити у прокуратуру приходили лише відписки, що поліціянти діяли у рамках службових повноважень.

Після того поліцаї, не отримавши хабаря, почали справжній терор . За останній місяць організували три ухвали суду, які суперечать одна одній. На очолюване Дмитришином підприємство залучили фахівців Держаудитслужби, яка провела ревізію всіх об’єктів, що були відремонтовані у Збаражі за останні роки. Контролюючий орган завершив ревізію, але порушень не встановила.

«На цьому ж поліція не зупинилася, і у третю річницю Майдану, озброєні та масках увірвалися до будинку Дмитришина. Звичайно, що нічого у дома не знайшли, але понад чотири години тримали у заручниках дружину та 4-ри місячного сина, – зазначив з цього приводу Михайло Головко. – Як ми бачимо, але репресії проти націоналістів тривають».