Тернопільські поліцейські стали педагогами

03/09/2018 Розмір тексту:

У рамках проведення всеукраїнського профілактичного заходу «Урок із поліцейським» працівники ювенальної превенції відвідали Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр Тернопільської обласної ради для слабочуючих дітей.

Основну увагу правоохоронці приділили правилам поведінки на дорогах та відповідальності неповнолітніх за вчинення адміністративних і кримінальних правопорушень.

Юним учасникам дорожнього руху нагадали, про дотримання правил дорожнього руху, зокрема, дорогою до школи та додому, з якого віку й де їм дозволено кататися на велосипедах, як поводитися під час переходу через дорогу.

– Профілактична робота з дітьми дуже важлива. Вона націлена, в першу чергу, на виховання в малят поваги до правил дорожнього руху, відповідального ставлення до власної безпеки, – підсумував зустріч начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Тернопільській області Петро Тихович.