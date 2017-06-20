Тернопільські податківці вирушили в зону АТО

20/06/2017 Розмір тексту:

Нещодавно у зону проведення антитерористичної операції вирушила чергова ротація співробітників податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області, які замінили там своїх колег, що несли службу впродовж чотирьох місяців цього року.

Загалом з початку війни на сході країни 29 співробітників підрозділів податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області пройшли службу у зоні проведення АТО. Вони виконували свої обов’язки у складі мобільних груп, патрулюючи лінію розмежування, несли службу на контрольних пунктах в’їзду/виїзду, перешкоджаючи незаконному переміщенню через «умовний» кордон на сході країни товарів та грошових коштів, які використовувались для фінансування терористичної діяльності.

Співробітники податкової міліції області неодноразово брали участь у резонансних затриманнях крупних партій товарів та грошових коштів при спробі їх перевезення через лінію розмежування, повідомляють у Відділі організації роботи ГУ ДФС у Тернопільській області.