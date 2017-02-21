Тернопільські підприємці вимагали зупинити “геноцид”. ФОТО

20/02/2017 Розмір тексту:

«Зупинимо владний геноцид українського народу», – таке гасло акції протесту під стінами «білого дому». Тернопільські підприємці прийшли, щоб заявити свою позицію щодо підвищення штрафів і розміру податку.

На пікеті підприємці вшанували героїв Небесної Сотні. Оскільки саме двадцятого лютого минуло три року від найбільш масових розстрілів на Майдані. Пікетувальники нагадали, що вимоги українських героїв залишаються невиконані.

«Кожен, хто прийшов на цей пікет не може себе відчувати людиною через цю безвихідь – збільшення податків, штрафів. Це не дає можливості працювати і розвиватися. Нові правила змушують нас виходити і заявляти про свою ситуацію, ми не можемо працювати, малий і середній бізнес буде знищуватися. А це робочі місця для багатьох людей, а також надходження до бюджету. Перша вимога – скасування штрафів, а також зменшення розміру податку. Ми також хочемо у цей день згадати наших героїв, які загинули за краще майбутнє нашої країни», – відзначила голова профспілки підприємців Тернопільського центрального ринку «Захист справедливості» Наталія Шоломейчук.

До пікетувальників вийшов директор департаменту соціального захисту ОДА Вадим Боярський. Він запевнив: високі штрафи використовуватимуть після попереджень. Таким чином підприємців змушуватимуть легалізувати діяльність.

«Штраф 320 тисяч буде застосовуватися тільки у тому випадку, якщо підприємець не допустив інспектора праці для перевірки. На сьогодні в Україні ще такі штрафи не застосовувалися. Поки проводиться роз’яснювальна робота, попереджувальні заходи. Йде мова, щоб вивести бізнес «зі тіні», щоб наповнювалися місцеві і державний бюджети», – відзначив директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський.

Серед вимог пікетувальників – запровадження права на сімейний бізнес та скасування високих штрафів за неофіційних працівників.