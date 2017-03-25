Тернопільські підприємці подарували військовій техніці “друге життя” – власними силами та коштами відновили чотири автомобілі, які були пошкоджені під час бойових дій на сході, передає “5 канал“.

Уражені снарядами БТР, КамАЗ, колісний евакуаційний тягач на базі “Уралу” та автомобіль медичної служби – повернулися із зони АТО разом із військовослужбовцями 44-ї артилерійської бригади в січні 2017 року. Техніка служила бійцям майже 2 роки і була вщент розбита. Її ремонт коштував понад 150 тисяч гривень. Тепер вона знову придатна до використання у бойових цілях.

“Я маленьку частку вніс у ремонт цієї техніки. Я дав базу для ремонту цієї техніки і бачив, яка вона заїхала. Вона заїхала в дуже жалюгідному стані, в дуже-дуже поганому стані. Не міг повірити, що наші воїни на такій техніці воюють”, – розповів підприємець Олександр Маковнюк.

Заступник командира 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ Володимир Затурський відзвітував: “Відновили практично деякі агрегати, механізми, зробили рихтувальні роботи, відновили мотор бронетранспортеру, відновили також двигун на автомобілі КамАЗ”.