Тернопільські патрульні здавали кров для потерпілих у ДТП. ФОТО

16/11/2017 Розмір тексту:

Патрульні Тернополя приєдналися до Всеукраїнської акції «Здай кров – врятуй життя», яку приурочили Тижню безпеки дорожнього руху. Таким чином вони заохочували інших жителів краю допомагати людям, які потрапили в аварії.

Цього року в ДТП на дорогах краю серйозні травми отримало майже півтисячі людей, більшість з них потребувало переливання крові.

«На жаль, ми спостерігаємо останнім часом підвищену аварійність на дорогах краю. Відтак у місцевих лікувальних закладах завжди необхідні запаси крові. Тому Патрульна поліція Тернополя вирішила приєднатися до акції, пожертвувати власну кров на потреби людей, які потерпіли в аваріях в нашому регіоні. До цього закликаємо й інших. До слова, лікарі кажуть, що регулярна здача крові є корисною для організму, оскільки стимулює імунну систему та організм в цілому. Тому закликаємо жителів нашого регіону допомагати один одному», – відзначив керівник Патрульної поліції Тернополя Михайло Білецький.

Нагадаємо, акція «Здай кров – врятуй життя» проходить у Тернополі регулярно.

Софія Романська