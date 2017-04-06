Тернопільські патрульні за місяць оштрафували понад сто пішоходів

06/04/2017 0
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Упродовж березня патрульні оштрафували 109 пішоходів у Тернополі за порушення правил дорожнього руху.

Додамо, що штраф за порушення правил дорожнього руху для пішоходів становить 51 гривню.

Управління патрульної поліції Тернополя нагадує пішоходам, що забороняється:

а) виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
б) раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід;
в) допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
г) переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
ґ) затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
д) рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

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