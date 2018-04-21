Тернопільські патрульні взялися за перевізників

21/04/2018 Розмір тексту:

Від учора на території України розпочинається проведення комплексної перевірки під умовною назвою “Перевізник”.

Заходи спрямовані на профілактику та зниження аварійності за участі пасажирського транспорту, дотримання водіями та перевізниками вимог Правил дорожнього руху.

Патрульні перевірятимуть технічний стан транспортних засобів, наявність і справність аварійних виходів, розташування місць для сидіння. Також поліцейські контролюватимуть зберігання транспортних засобів за визначеним місцем їх стоянки, організацію передрейсового контролю технічного стану автобусів та проведення медичного огляду водіїв. У разі виявлення порушень норм у сфері пасажирських перевезень, порушники будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, повідолмляють в управлінні патрульної поліції в Тернопільській області.