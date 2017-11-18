Тернопільські патрульні взялися за маршрутників

18/11/2017 Розмір тексту:

У п’ятницю 17 листопада патрульні поліцейські зустрілися із перевізниками Тернополя.

На зустрічі були обговорені питання щодо неухильного дотримання Правил дорожнього руху водіями, повідомляють у патрульній поліції. Особливу увагу перевізників працівники поліції звернули на перевірку технічного стану автотранспорту та забезпечення необхідного режиму як праці так і відпочинку водіїв, бо саме від цього залежить безпека пасажирів та інших учасників дорожнього руху. Виїжджаючи на маршрут патрулювання, водії повинні суворо дотримуватися Правил дорожнього руху і, звичайно пам’ятати, що вони несуть відповідальність за безпеку пасажирів.