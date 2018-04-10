Тернопільські патрульні спіймали 13-кратного “алкогольного чемпіона”

10/04/2018 0
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Патрульні поліцейські продовжують виявляти нетверезих водіїв. Упродовж вихідних інспектори зупинили 11 керманичів напідпитку.

Патрулюючи вулицю Богдана Хмельницького, інспектори зупинили автомобіль ВАЗ, водій якого порушив ПДР, 9 квітня близько опівночі.

За кермом перебував 28-річний чоловік. Під час спілкування в громадянина патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. До того ж у нього не було при собі водійського посвідчення.

Освідування, яке проводилося за допомогою алкотестера, зафіксувало в нього 2,62 проміле алкоголю, що в понад 13 разів перевищує допустиму норму.

Інспектори склали на нього адмінматеріали за ч. 1 ст. 126 (керування особою без відповідних документів) та ч.1 ст. 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП, повідомляють у патрульній поліції Тернополя.

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