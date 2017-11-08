Тернопільські патрульні розповіли, що найчастіше крадуть з автомобілів
Патрульні розповіли, що найчастіше викрадають з автомобілів тернополян.
В автомобілі Suzuki SX4 невідомі розбили вікно і викрали портфель з цінними паперами, паспорт та банківські картки. Подія трапилася близько 8-ї години ранку, 6 листопада, на вулиці Сахарова. Власниця позашляховика на місце події викликала патрульних.
– Такі випадки непоодинокі в місті, тож краще не залишати цінних речей у салоні автомобіля, – каже командир батальйону Олександр Лизун. – Адже це може стати легкою наживою для крадія. Найчастіше зловмисники викрадають, ноутбуки, акумулятори, жіночі сумки, барсетки, документи, особисті речі та гроші. Задля попередження крадіжок, працівниками Управлінні патрульної поліції проводяться піші патрулювання в найбільш проблемних ділянках міста.
З метою профілактики крадіжок з автомобілів охоронці порядку радять:
1. Встановіть звукову сигналізацію, основною функцією якої є налякати злочинця і повідомити власника про злом;
2. Замикайте машину, навіть, якщо залишаєте її ненадовго.
3. Не залишайте ключі в замку запалювання навіть у тих випадках, коли залишаєте авто у власному гаражі.
4. На ніч ставте автомобіль в гараж із надійними замками або на стоянку, яку охороняють. Якщо зробити це неможливо, то залишайте машину у добре освітленому місці.
5. Не залишайте в автомобілі, особливо на ніч, магнітолу, радіоприймач, телевізор та інші цінні речі, а також документи (посвідчення водія, техпаспорт та інші).
Пам’ятайте, цілісність ваших речей залежить, в першу чергу, від вас самих – вашої обережності та уважності.
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