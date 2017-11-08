Тернопільські патрульні розповіли, що найчастіше крадуть з автомобілів

08/11/2017 Розмір тексту:

Патрульні розповіли, що найчастіше викрадають з автомобілів тернополян.

В автомобілі Suzuki SX4 невідомі розбили вікно і викрали портфель з цінними паперами, паспорт та банківські картки. Подія трапилася близько 8-ї години ранку, 6 листопада, на вулиці Сахарова. Власниця позашляховика на місце події викликала патрульних.

– Такі випадки непоодинокі в місті, тож краще не залишати цінних речей у салоні автомобіля, – каже командир батальйону Олександр Лизун. – Адже це може стати легкою наживою для крадія. Найчастіше зловмисники викрадають, ноутбуки, акумулятори, жіночі сумки, барсетки, документи, особисті речі та гроші. Задля попередження крадіжок, працівниками Управлінні патрульної поліції проводяться піші патрулювання в найбільш проблемних ділянках міста.