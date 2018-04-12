Тернопільські патрульні роздавали… цукерки. ФОТО

12/04/2018 0
Розмір тексту:
версія для друку

Вуличну вікторину провели патрульні поліцейські разом із працівниками обласної бібліотеки для дітей 11 квітня. Даний захід проходив в рамках програми «ПОЛіС».

Інспектори підходили до перехожих і перевіряли наскільки добре вони знають Правила дорожнього руху. За правильні відповіді громадяни отримали цукерки і повітряні кульки, повідомляють у патрульній поліції.

– Як виявилося не усі тернополяни знають елементарні правила, якими мають володіти учасники дорожнього руху, – розповідає інспектор зв’язків з громадськістю Ігор Івасів. – Найактивнішими і найобізнанішими в ПДР виявилися школярі.

Такі заходи й надалі будуть проводитися патрульними. Вони допомагають поліції бути ближчими до громадян, враховувати їх потреби та вирішувати проблеми з якими вони зіштовхуються.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • За рік в Україні президентські вибори. За кого з можливих кандидатів Ви плануєте голосувати?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
7 / 0,357 / 11.43m