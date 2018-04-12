Тернопільські патрульні роздавали… цукерки. ФОТО

12/04/2018 Розмір тексту:

Вуличну вікторину провели патрульні поліцейські разом із працівниками обласної бібліотеки для дітей 11 квітня. Даний захід проходив в рамках програми «ПОЛіС».

Інспектори підходили до перехожих і перевіряли наскільки добре вони знають Правила дорожнього руху. За правильні відповіді громадяни отримали цукерки і повітряні кульки, повідомляють у патрульній поліції.

– Як виявилося не усі тернополяни знають елементарні правила, якими мають володіти учасники дорожнього руху, – розповідає інспектор зв’язків з громадськістю Ігор Івасів. – Найактивнішими і найобізнанішими в ПДР виявилися школярі.