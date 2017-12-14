Тернопільські патрульні оштрафували майже сім сотень пішоходів

14/12/2017 Розмір тексту:

Від початку року патрульні оштрафували 685 пішоходів, 15 з них перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Також з 1 січня 2017 року інспектори зафіксували 94 ДТП з пішоходами, 89 – з потерпілими, у яких загинуло 5 осіб.

Найчастіше, а саме у 38 випадках, наїзд на пішоходів відбувався на нерегульованому пішохідному переході, у 19 – аварія траплялася в той час, коли пішохід переходив дорогу поза межами пішохідного переходу, у 15 – пішохід переходив дорогу на регульованому пішохідному переході, у 10 – пішохід стояв на проїздній частині, у 6 – рухався у попутньому напрямку, а в 3 випадках у зустрічному та в 1 випадку лежав на дорозі.