Тернопільські парки “всіяні” яйцями паразитів

28/06/2017 Розмір тексту:

Паразитарні хвороби у Тернопільській області є масовими. Щорічно реєструється 5-6 тис. випадків серед населення. Найбільш поширеними є ентеробіоз, аскаридоз, трихуроз, лямбліоз, реєструються випадки токсокарозу, тениїдозів, стронгілоїдозу ін.

Широке розповсюдження паразитарних хвороб серед населення сприяє інтенсивному забрудненню навколишнього середовища їх збудниками (яйцями аскарид, волосоголовця, опісторхіса, токсокар, онкосферами теніїд, цистами лямблій, цистами криптоспорідій, тощо) та ризику для дюдини підхопити «непроханих гостей».

Основними джерелами яєць гельмінтів у забрудненні довкілля є хворі люди, домашні і дикі тварини.

Інтенсивність забруднення зовнішнього середовища при недотриманні санітарної культури, правил утриманя домашніх тварин, великої кількості безпритульних тварин буде значною. Встановлено, що самка аскариди щодня виділяє близько 240 тис. яєць, волосоголовця — 6 тис. яєць, гострика – 5-17 тис.

Забрудненість довкілля яйцями кишкових паразитів показали і моніторингові лабораторні обстеження парку «Топільче» та парку ім. Т.Г.Шевченка, які були проведені 14.06., 21.06.- 22.06.2017р.р. спеціалістами паразитологічної лабораторії ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України».

При дослідженні проб грунту, піску дитячих майданчиків, зон відпочинку виявлено яйця аскарид, токсокар, собачого трихурозу. При дослідженні змивів з дверей біотуалетів, розташованих у парку Т.Г.Шевченка, виявлено яйця гостриків. Дослідження проб води з «моржатнику» цього разу не виявило збудників паразитозів. Проте вони виявлялися при проведенні обстежень у попередні роки, зокрема яйця гостриків, аскарид.

Чим небезпечно попадання яєць цих паразитів до організму людини?

Всі паразити виділяють продукти свого обміну, які є сильними алергенами та токсично впливають на організм людини.

При аскаридозі в період міграції личинок хвороба схожа на пневмонію, бронхіальну астму, шкірні прояви алергії. Далі ознаки розвитку аскарид проявляються у вигляді порушень у роботі шлунково-кишкового тракту. Тяжкими наслідками аскаридозу є непрохідність кишечника, що розвивається при його закупорці глистами, апендицит, ураження печінки, підшлункової залози. У рідких випадках аскариди переміщаються у шлунок, верхні дихальні шляхи, що призводить до задухи. Якщо гельмінти «оберуть» легені, то можна хворіти на гострі респіраторні захворювання та пневмонію, які фактично не піддаються лікуванню антибіотиками.

Трихуроз характеризується переважним порушенням функції шлунково-кишкового тракту та нервової системи. Іноді при трихурозі розвивається картина запалення кишечника з проносами або закрепами, рідше з наявністю в фекаліях слизу і крові. Зі сторони нервової системи можуть мати місце скарги на головний біль, запаморочення, дратівливість, поганий сон, рідше – судомні напади. Є спостереження інвазії людини волосоголовцем собак. Клінічні прояви схожі.

Токсокароз у людини супроводжується сильними алергічними реакціями, лихоманкою, легеневим синдромом, збільшується печінка; запальні процеси в оці можуть привести до сліпоти.

Джерело: Обласний лабораторний центр МОЗ України