Тернопільські парки і лісосмуги після зими завалені сміттям

27/03/2017 0
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До Великодня на Тернопільщині відбуватимуться традиційні суботники. Жителів краю закликають до прибирання парків, скверів і лісосмуг, які після зими заваленні сміттям.

Цими вихідними активна громадськість краю прибирала парки навколо Тернополя. Охочих попрацювати виявилося небагато.

«Ми прибирали парк неподалік Кутківців. Роботи багато. Території завалені пластиком і різноманітним іншим непотребом. А от охочих попрацювати дуже небагато, цього разу прийшло кілька людей. Сподіваюся, що наступної суботи буде більше. І ми нарешті впорядкуємо наші території до Пасхальних свят. Є прохання до жителів краю – не смітити. Коли ви виїжджаєте на природу – пам’ятайте, що ви культурна людина», – каже тернополянка Уляна Білик.

До акцій з прибирання територій планують залучити якомога більше молоді, зокрема студентів вищих навчальних закладів Тернополя.

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