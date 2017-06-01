Тернопільські пам’ятники “одягнули” до Зелених свят. ФОТО

01/06/2017 Розмір тексту:

Чотири пам’ятники в центрі міста вкотре прикрасили з нагоди Зелених свят. Соломії Крушельницькій, Тарасу Шевченку, Степану Бандері та Данилу Галицькому одягнули зелені накидки. «Святкове вбрання» протримається на пам’ятниках до шостого червня.

– Прикрашання пам’ятників до Зелених свят вже стало щорічною традицією, – розповів Василь Хомів, координатор волонтерів фестивалю «Галицька дефіляда». – Це ідея представників «Гільдії рестораторів Тернопільщини», а сама акція приурочена ще й до етно-гастрономічного фестивалю «Галицька дефіляда». Пам’ятникам-чоловікам ми одягнули тільки накидки із зеленої тканини, а капелюшок Соломії Крушельницької оздобили ще й вінком із зеленого листя. Найскладніше було «одягати» Степана Бандеру, оскільки там немає можливості стати на щось, доводилось користуватися тільки драбиною. На таке оздоблення ми отримали дозвіл від патрульної поліції Тернополя, тобто усе в межах закону. А зняти накидки плануємо у понеділок, 5 червня.

Вперше пам’ятники в центрі міста з нагоди Зелених свят прикрасили три роки тому. Щоправда тоді «одягнули» шість пам’ятників: Крушельницької, композицію «Випадкова зустріч», Шевченка, Франка, Бандери і Галицького.

Ольга Трач

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