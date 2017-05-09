Тернопільські пам’ятки архітектури – поза законом

09/05/2017 Розмір тексту:

У Тернополі є п’ять пам’яток архітектури національного значення. Це Тернопільський замок, Архикатедральний собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, келії Монастиря домініканів, де нині розташований обласний архів, Храм Церкви Різдва Христового та Храм Церкви Воздвиження Чесного Хреста. Крім цього, є ще шість пам’яток археології місцевого значення і 35 пам’ятників та пам’ятних знаків.

Із них до державного реєстру пам’яток України занесено тільки п’ять: чотири пам’ятки археології у Пронятині та житловий будинок 1938 року на вулиці Броварній, 35, в якому проживав керівник національної партії Кшиштоф Савицький. Решта пам’яток необхідно паспортизувати, щоб занести у державний реєстр.

– На кожній пам’ятці, відповідно до законодавства, має знаходитися охоронна дошка, на якій позначається, що це за пам’ятка, її номер та вказується, що вона охороняється державою, – розповіла Марина Ягодинська, директор Тернопільської обласної інспекції охорони пам’яток історії та культури. – Згідно діючого законодавства, такі охоронні дошки виготовляють на пам’ятки внесенні до державного реєстру. На жаль, ми зараз маємо в Тернополі лише одну пам’ятку, яка внесена до державного реєстру – будинок адвоката на вулиці Броварна, 35. Всі інші, навіть наш замок, не внесені до цього документу, тому охоронні дошки на них ми не можемо зробити, бо вони не мають охоронного номеру, призначеного міністерством культури. Треба провести тотальну інвентаризацію пам’яток, і вирішити, що пропонувати до внесення до державного реєстру і на кожну з них зробити паспорт і облікову картку. Після виготовлення облікової документації пам’ятку наказом міністра культури вносять до державного реєстру, і відповідно тоді можна робити охоронну дошку. Щодо пам’яток археології на території Пронятина, які внесені до державного реєстру, то на них треба виготовити не менше чотирьох охоронних дощок, щоб по периметру територія пам’ятки була означена.

Вартість виготовлення облікової документації залежить від об’єкту, і може становити, за словами Марини Ягодинської, від 20 і вище тисяч гривень за одну пам’ятку, якщо йдеться про будівлі. Паспортизувати об’єкти культурної спадщини міста планують в рамках реалізації «Програми збереження культурної спадщини Тернополя на 2017-2020 роки».

Ольга Трач

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