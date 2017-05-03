Тернопільські оперативники СБУ вирушили на фронт. ФОТО

03/05/2017 Розмір тексту:

Відбулась чергова ротація співробітників Тернопільського управління СБУ, які нестимуть службу у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі.

Після проходження курсу спецпідготовки понад 30 співробітників обласного управління відбули на схід для виконання специфічних завдань Служб безпеки України на територіях, які безпосередньо межують із окремими районами Луганської і Донецької областей, що контролюються бойовиками. Як і їх попередники, тернополяни братимуть участь у проведенні оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів, протидіючи диверсійно-розвідувальним групам противника, знешкоджуючи їх пособників та інформаторів. Одним із пріоритетних завдань групи буде викриття і притягнення до відповідальності агентури ворожих спецслужб і терористичних організацій, а також вилучення з незаконного обігу зброї та засобів ураження.

Традиційно провести військових у район АТО прийшли члени їх сімей, друзі та колеги. Перед відповідальним відрядженням військовослужбовці схилили голови у молитві, а владики Нестор і Теодор освятили та благословили їх на благі звершення та добрі діла.

З напутніми словами перед правоохоронцями виступили голови Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук та Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна.

«Кожен із вас є добровольцем, який особисто виявив бажання вирушити у АТО. Я дякую за те, що ви зголосилися взяти на себе обов’язок захищати нашу державу на Сході. Будьте впевнені, що ваша наполеглива і віддана праця там – це безпека і спокій наших родин тут. Тож бажаю провести успішну ротацію, будьте здоровими, і неушкодженими повертайтеся додому. Гідно виконуйте військовий обов’язок. Хай Бог вам помагає, а я молитимусь за всіх вас… Слава Україні!», – звернувся до бійців загону очільник ОДА.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області