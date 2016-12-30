Тернопільські наркомани в шоці від того, що зробила поліція

30/12/2016 Розмір тексту:

Вилучені з незаконного обігу наркотичні засоби знищили згідно ухвали суду тернопільські правоохоронці. Усі прекурсори та речовини зберігалися як речові докази до завершеннякримінальних справах.

Про це повідомляє сектор комунікації НП Тернопільської області.

Процедура проводилася на території сертифікованого кар’єру поблизу села Довжанка. Поліцейські утилізували у вогні сухі коноплі, макову соломку, ацетильований і екстракційний опій та синтетичні наркоречовини. Знищили працівники поліції і саморобне обладнання для виготовлення та споживання наркотичних засобів та інших психотропних речовин.

Загалом з початку року правоохоронцями відкрито 221 кримінальне провадження у сфері обігу наркотичних засобів та речовин. 15 осіб притягнено до відповідальності за збут незаконного зілля, 75 – за зберігання наркотиків. Ще 39 осіб понесуть адміністративну відповідальність за зберігання наркозілля у невеликих розмірах.

З незаконного обігу вилучено 15 кілограм маку, 3 кілограми марихуани, 50 мл. Опію та 40 грамів амфетаміну.

Робота правоохоронців спрямована на припинення незаконного обігу наркотичних, психотропних речовин та прекурсорів триває.