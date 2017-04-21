Тернопільські метеорологи розповіли, скільки ще триватиме холоднеча

21/04/2017 Розмір тексту:

Холодну погоду на Тернопільщині передбачають до двадцять п’ятого квітня. Далі в краї поступово теплішатиме, – кажуть в обласному гідрометеоцентрі. А до тої пори, радять тепло одягатися і не розлучатися із парасолями.

Найближчими днями в області можливі незначні снігопади. Погодні умови зумовлюватиме Балканський циклон. Однак він не настільки впливатиме на наш регіон, як на сусідні, розповідають метеорологи. Відтак до великих снігових заметів готуватися не варто. За словами метеорологів, в нас можливі лише незначні опади у вигляді дощів і мокрого снігу.

«На Тернопільщині 23 – 24 квітня можливі незначні снігові опади. Температурні показники теж частково знизяться, відтак ховати теплі речі не варто. Повітря буде прохолодним. Вночі передбачаються заморозки, а вдень можливо від шести до дев’яти градусів вище нуля, місцями ще нижчі температурні показники. Вітер змінних напрямків, місцями незначні пориви вітру. Потепління варто чекати аж вкінці місяця», – розповідають в обласному гідрометеоцентрі.

За словами метеорологів, цьогорічна весна може негативно позначитися на майбутньому урожаї сільськогосподарських культур.

Софія Романська