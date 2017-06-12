Тернопільські медики здійснили прощу до Зарваниці. ФОТО

12/06/2017 Розмір тексту:

Професійна проща зібрала медичних працівників з різних куточків області у Марійському духовному центрі села Зарваниця. Лікарі, а також молодший медичний персонал з різних лікувальних закладів краю мали змогу разом помолитися й отримати настанови й благословення священиків.

Прощу організувала комісія УГКЦ разом з департаментом охорони здоров’я Тернопільської ОДА. У програмі прощі – участь в літургії, хресна дорога, вільний час на екскурсії та особисті молитви.

«Ми вирішили зібрати медичних працівників з нашої області. Загалом проща приурочена до Дня медичного працівника. Думаю, ця проща допоможе нашим медичним працівникам відпочити духовно. Це також можливість для спілкування і молитви. Радує, що чимало лікарів приєдналося до цієї прощі», – розповідає співорганізатор, викладач ТДМУ ім. І. Горбачевського Іванна Кернична.

До слова, професійні прощі у Марійському духовному центрі в селі Зарваниця проводять з 2002 року.

Софія Романська