Тернопільські медики залишаться без зарплати? ВІДЕО

17/09/2018 0
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Тридцять мільйонів гривень бракує, аби забезпечити зарплатою медиків міста до кінця року. Ще чотири мільйони треба знайти на інсулін.

У державному бюджеті гроші на це не передбачили, переклавши обов’язки на місцеву владу. У міській раді Тернополя, у свою чергу пояснюють – коштів на такі видатки немає, а якби й були, то воліли б їх використати на покращення матеріально-технічної бази у лікарнях.

Як вирішуватимуть проблему із виплатою зарплат медикам – у сюжеті TV-4.

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