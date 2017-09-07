Тернопільські медики попереджають про спалахи небезпечних захворювань

07/09/2017 Розмір тексту:

Кір і кашлюк може масово поширитися на Тернопільщині. Невтішні прогнози лікарів-епідеміологів пов’язані з недостатнім охопленням вакцинацією. Відтак лікарі просять не уникати щеплень.

У порівнянні з минулим роком, на кір і кашлюк частіше хворіють діти. По області лікарі реєструють десятки нових випадків.

«Цього року в області виявлено 70 випадків захворювання на кір. За два місяці останніх – 66. Тобто останнім часом спостерігається стрімка тенденція щодо поширення захворюваності. Найчастіше хворіють діти від одного до чотирьох років і від шести до дев’яти років. Щодо ситуації по районах, то зафіксовано 4 спалахи – це в Бучацькому районі і Чортківському районах. Можливі спалахи у вересні, коли діти повноцінно приступлять до навчання. Щодо захворюваності на кашлюк – спостерігаємо ріст захворюваності на 30% порівняно з попереднім роком. Більше хворіють також діти, вікова категорія 1-4 роки. Тому просимо не уникати щеплень», – каже лікар-епідеміолог Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України» Світлана Маціпура.

За півроку в області зафіксовано майже сімдесят випадків захворювання на кашлюк. Раніше цю недугу виявляли значно рідше.

Софія Романська