Тернопільські медики борються за життя крихітки розміром з долоню. ФОТО

— Емілія важить лише 390 грамів. Це найменша дитина, яку ми виходжуємо за час існування ВІТН ТОКПЦ “Мати і дитина”, — повідомляють працівники медустанови у мережі «Фейсбук».

Лікарі та батьки просять усіх небайдужих підтримати малечу молитвою. З дозволу рідних у соцмережі опублікували фото новонародженої. Дитинка, як бачимо, розміром з долоню, а на її рученьку вільно заходить обручка.

Джерело: Тернополяни