Тернопільські медики борються за життя крихітки розміром з долоню. ФОТО
09/09/2018 0
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Близько двох тижнів у пологовому центрі «Мати і дитина», що в Тернополі на вул. Замковій, медики борються за життя маленької крихітки, яка народилася із критично низькою вагою.
— Емілія важить лише 390 грамів. Це найменша дитина, яку ми виходжуємо за час існування ВІТН ТОКПЦ “Мати і дитина”, — повідомляють працівники медустанови у мережі «Фейсбук».
Лікарі та батьки просять усіх небайдужих підтримати малечу молитвою. З дозволу рідних у соцмережі опублікували фото новонародженої. Дитинка, як бачимо, розміром з долоню, а на її рученьку вільно заходить обручка.
Джерело: Тернополяни
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