Тернопільські маршрутки змушують подумати про Вічність. ФОТО

21/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі їздить маршрутка, вікна у якій забиті фанерою.

Відповідне фото опублікував у групі “Бойкот маршруток у Тернополі” Антон Марчевський.

Тернополяни кепкують з такого ноу-хау.

“Кажуть, замість неекологічного та шкідливого скла тернопільські маршрутки першими в Україні переходять на екологічне та естетично прекрасне деревляне “засклення”.

(+ їдучи в такій маршрутці можна подумати про Вічність)”, – написав у групі “Тернопільські плітки” Олег Різник.