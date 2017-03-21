Тернопільські маршрутки змушують подумати про Вічність. ФОТО
21/03/2017 1
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У Тернополі їздить маршрутка, вікна у якій забиті фанерою.
Відповідне фото опублікував у групі “Бойкот маршруток у Тернополі” Антон Марчевський.
Тернополяни кепкують з такого ноу-хау.
“Кажуть, замість неекологічного та шкідливого скла тернопільські маршрутки першими в Україні переходять на екологічне та естетично прекрасне деревляне “засклення”.
(+ їдучи в такій маршрутці можна подумати про Вічність)”, – написав у групі “Тернопільські плітки” Олег Різник.
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Коментарі (1)
галина21/03/2017
Плату за проїзд підвищили ,а сервісу як не було ,так не має.Обіцяли касові апарати в маршрутках до сих пір не має гроші дальше не відомо кому і куди йдуть і ніхто на це уваги не приділяє ,все погорили і добре.Закупити великий транспорт (автобуси великі ) обіцяли ,не на руку владі і Мединському також.Все для людей .