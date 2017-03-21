Тернопільські маршрутки змушують подумати про Вічність. ФОТО

21/03/2017 1
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернополі їздить маршрутка, вікна у якій забиті фанерою.

Відповідне фото опублікував у групі “Бойкот маршруток у Тернополі” Антон Марчевський.

Тернополяни кепкують з такого ноу-хау.

“Кажуть, замість неекологічного та шкідливого скла тернопільські маршрутки першими в Україні переходять на екологічне та естетично прекрасне деревляне “засклення”.
(+ їдучи в такій маршрутці можна подумати про Вічність)”, – написав у групі “Тернопільські плітки” Олег Різник.

  • Теги:

Коментарі (1)

галина

21/03/2017

Плату за проїзд підвищили ,а сервісу як не було ,так не має.Обіцяли касові апарати в маршрутках до сих пір не має гроші дальше не відомо кому і куди йдуть і ніхто на це уваги не приділяє ,все погорили і добре.Закупити великий транспорт (автобуси великі ) обіцяли ,не на руку владі і Мединському також.Все для людей .

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
16 / 0,292 / 9.51m