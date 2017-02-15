Тернопільські майстрині вже готуються до Пасхи

15/02/2017 0
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Тернопільські майстрині організували виставку своїх робіт. В експозиції представили не лише прикраси та вишивані речі, а й пасхальну атрибутику в оригінальному авторському стилі.

Виставку-ярмарок оригінальних робіт у Тернополі організовують не вперше. Таким чином в обласному центрі популяризують рукоділля. А тернопільських майстринь закликають створювати нові шедеври.

«Дуже приємно бачити, як у Тернополі відроджується рукоділля. В нас стільки талановитих людей, які виготовляють надзвичайно красиві речі. Тому ми хочемо популяризувати цю справу. Є бажання частіше проводити майстер-класи, навчання для молодого покоління. Радує око велика кількість красивих речей на виставках. Тут можна також придбати для себе багато потрібного, це і речі домашнього вжитку, вишиванки, прикраси. Також вирішили доповнити експозицію пасхальною атрибутикою. Великдень цього року рано, тож вже можна почати готуватися. Хоча до цього великого християнського свята ще планується багато заходів», – каже майстриня Олена Гук.

Жителів Тернополя запрошують на майстер-класи, які відбув атимуться в Українському домі «Перемога». Там можна буде навчитися різних технік вишивання та створення писанок.

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