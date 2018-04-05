Тернопільські ляшкісти проігнорували виступ свого куратора?

04/04/2018 Розмір тексту:

Тернопільські радикали пішли у розріз із нардепом Ігорем Мосійчуком. У той час як з трибуни обласної ради обранець заявляв про однозначну підтримку батьківському та учнівському колективу школи мистецтв, ляшківці обласного рівня проголосували за передачу навчального закладу у підпорядкування міста з подальшою реорганізацією.

Про це пише інтернет-видання Погляд.

Минулого тижня відбулася гаряча сесія Тернопільської обласної ради. Півдня депутати присвятили обговоренню одного питання – подальшої долі школи мистецтв.

На сесію тернопільські радикали запросили поважного гостя – нардепа Ігоря Мосійчука. Той підготував для депутатів спіч про знищення українського села. Минуло кілька годин, а нардепу слова не давали. Тема школи мистецтв витіснила усі питання порядку денного на другий план. Все ж радикали придумали, як Мосійчуку добратися до трибуни. Вони вклинилися в освітянську тему і записали на виступ свого нардепа.

– Другу годину триває сесія і ніяк не може дійти згоди. Я маю друзів, які підтримують колектив. Знаю проблеми закладу і позиція наша дуже проста – школа має бути збережена в тому вигляді, в якому вона існує. Якщо говорити про субвенції, ліцензування і тому подібне, то ми готові допомагати на рівні Києва, – заявив Мосійчук.

На цьому тема освіти від радикалів вичерпалась. Далі пішло про село і корови.

– Давайте перегорнемо цю сторінку. Наша фракція запропонувала на сесію надважливі звернення. В Києві хаос і там мають почути людей з міст. Про що йде мова? У нас знищується село. Скоро у селі жодної корови не буде. Тому ми підготували звернення, яке допоможе відродити тваринництво, щоб змусити Кабмін підтримати селян, – продовжив риторику нардеп.

Та не встиг пан Мосійчук вийти із сесійної зали, як розпочалось голосування. І найцікавіше, що попри заяви нардепа троє з чотирьох радикалів проголосували за реорганізацію закладу і його передачу у підпорядкування місту.

Ситуацію можна назвати як мінімум не зручною. Уже наступного дня про це дізнався і сам нардеп. Як стало відомо з власних джерел, між ним та головою фракції в обласній раді Богданом Яциковським відбулась гостра розмова. Сьогодні радикали шукають можливість згладити ситуацію і виправдати своє нелогічне голосування.