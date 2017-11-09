Тернопільські крадії зірвали “джекпот”

09/11/2017 Розмір тексту:

«Джекпот» в сумі майже п’ятнадцять тисяч гривень зірвали зловмисники з обласного центру. 33-річна тернопільського району звернулась до поліцейських з заявою про злочин.

Жінка повідомила, що на своєму робочу місці потерпіла від рук невідомих. Краянка працює в магазині, а свої особисті речі зберігала в підсобному приміщенні. Двоє невідомих осіб увійшли до приміщення крамниці та вчинили протиправне.

Допоки один відволікав, інший похапцем поцупив жіночу сумочку, де знаходилось готівка в сумі 3 300 гривень та банківська картка. Через нехтування правилами безпеки краянки, яка зберігала пін-код від електронного гаманця з карткою, зловмисники без проблем зняли чималу суму – 11 000 гривень. Тим самим завдали збитків на 14300 гривень.

У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські вийшли на слід невідомих. Ними виявились місцеві мешканці 1977 та 1976 років народження. Підозрювані вже притягувались кримінальної відповідальності за ст.185 та 309 ККУ.

Зловмисники у скоєному зізнались. Наразі перевіряється причетність пройдисвітів до скоєння аналогічних злочинів, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.