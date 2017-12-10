Тернопільські козаки відправили на фронт 5 тонн гуманітарної допомоги та автомобіль

10/12/2017 Розмір тексту:

Чергову допомогу бійцям в зону АТО з Тернополя відправили волонтери козацько-десантного осередку. Вони зібрали понад 5 тонн найнеобхідніших речей, серед яких: теплий одяг, продукти, маскувальні сітки; а також автомобіль УАЗ.

Це вже сімнадцята поїздка волонтерів козацько-десантного осередку. Вони регулярно доставляють гуманітарну допомогу у таких містах Східної України: Світлодарськ, Піски, Авдіївка, Мар’їнка, Кураково. «Ми не вперше їдемо у зону АТО, але кожного разу думаємо проте, щоб забезпечити наших бійців саме тими речами, яких вони найбільше потребують. Наша подорож триматиме упродовж тижня. Ми відвідаємо багато міст Східної України. Цього разу нам допомагали збирати гуманітарну допомогу навіть школярі, за що ми їм дуже дякуємо. Вдалося зібрати досить великий обсяг всього. Сподіваємося, що ці речі допоможуть у службі нашим воїнам», – відзначив наказний отаман Тернопільського козацько-десантного осередку Володимир Мосейко.

До волонтерської допомоги приєдналися школярі обласного центру, жителі Зборівського, Збаразького і Лановецького районів.

Софія Романська