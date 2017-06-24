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Тернопільські копи зробили ще одну добру справу
24/06/2017 0
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Вчора близько 11-ї години на вулиці Винниченка патрульні поліцейські виявили мобільний телефон, який лежав на траві.
Інспектор зателефонувала за останнім номером. З’ясувалося, що мобільний належить 14-річному школяреві. Він його загубив вранці.
Інспектори відвезли телефон матері школяра. Вона подякувала патрульним, розповіла, що почала хвилюватися, щоб з сином раптом нічого не трапилося.
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