Тернопільські копи затримали чоловіка, який не платить аліментів

16/01/2017 0
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У Тернополі патрульні виявили чоловіка, якого розшукують за несплату аліментів. Про це повідомляє патрульна поліція.

4 січня близько 16-ї години, патрулюючи на вулиці Миру, інспектори виявили чоловіка з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Патрульні підійшли до громадянина, щоб встановити всі обставини його перебування в такому стані.

Під час перевірки документів інспектори встановили, що 37-річний тернополянин перебуває у розшуку Тернопільським відділом поліції. Розшукували чоловіка за несплату аліментів.

Патрульні доправили громадянина до відділку поліції.

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