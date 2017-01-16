Тернопільські копи затримали чоловіка, який не платить аліментів

16/01/2017 Розмір тексту:

У Тернополі патрульні виявили чоловіка, якого розшукують за несплату аліментів. Про це повідомляє патрульна поліція.

4 січня близько 16-ї години, патрулюючи на вулиці Миру, інспектори виявили чоловіка з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Патрульні підійшли до громадянина, щоб встановити всі обставини його перебування в такому стані.