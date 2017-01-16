Тернопільські копи затримали чоловіка, який не платить аліментів
16/01/2017 0
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У Тернополі патрульні виявили чоловіка, якого розшукують за несплату аліментів. Про це повідомляє патрульна поліція.
4 січня близько 16-ї години, патрулюючи на вулиці Миру, інспектори виявили чоловіка з явними ознаками алкогольного сп’яніння.
Патрульні підійшли до громадянина, щоб встановити всі обставини його перебування в такому стані.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що 37-річний тернополянин перебуває у розшуку Тернопільським відділом поліції. Розшукували чоловіка за несплату аліментів.
Патрульні доправили громадянина до відділку поліції.
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