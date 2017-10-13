Тернопільські копи взялися міряти ями на дорогах. ФОТО

13/10/2017 Розмір тексту:

Стан автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів у рамках осіннього комісійного обстеження перевіряють інспектори патрульної поліції Тернополя.

Зокрема, особливу увагу вони звертатимуть на:

– стан покриття проїзної частини (ямковість, осідання, колійність), узбіч, тротуарів,

– наявність та стан дорожньої розмітки,

– забезпечення видимості, технічних засобів організації дорожнього руху та автопавільйонів,

– стан функціонування зовнішнього освітлення,

– стан утримання смуги відведення та придорожніх територій тощо.