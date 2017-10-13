Тернопільські копи взялися міряти ями на дорогах. ФОТО
13/10/2017 0
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Стан автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів у рамках осіннього комісійного обстеження перевіряють інспектори патрульної поліції Тернополя.
Зокрема, особливу увагу вони звертатимуть на:
– стан покриття проїзної частини (ямковість, осідання, колійність), узбіч, тротуарів,
– наявність та стан дорожньої розмітки,
– забезпечення видимості, технічних засобів організації дорожнього руху та автопавільйонів,
– стан функціонування зовнішнього освітлення,
– стан утримання смуги відведення та придорожніх територій тощо.
Усі недоліки в утриманні доріг патрульні фіксуватимуть в актах огляду для подальшого вжиття заходів і відповідного реагування, повідомляють у патрульній поліції.
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