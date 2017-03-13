Тернопільські копи влаштували погоню за п’яним “даішником”

13/03/2017 Розмір тексту:

Сьогодні, 13 березня, під час прес-конференції в Управлінні патрульної поліції розповіли про аварію за участю патрульних, яка трапилася ввечері 12 березня.

Начальник управління Володимир Струк повідомив, що аварія виникла через іншу автівку, яка мала пропустити патрульний автомобіль. Інцидент трапився на перехресті проспекту Злуки та вулиці 15 Квітня у Тернополі близько 21 години, повідомляє Терен.

– Патрульні переслідували транспортний засіб, який грубо порушив правила дорожнього руху, на перехресті вони їхали з включеними синіми та проблисковими маячками та звуковою сигналізацією. Водій авто «Ford» їхав на перехресті, бачив, що їдуть патрульні, але розгубився, та не надав перевагу, – каже начальник УПП у Тернополі Володимир Струк.

За словами поліцейських, вони наздоганяли автомобіль «Ford», і наступному екіпажу, який йшов на перехват, вдалося затримати автівку.

– Водій автомобіля, якого затримали, був у нетверезому стані, так сталося, що це колишній працівник ДАІ, причому він – з керівного складу, – пояснює Володимир Струк.