Тернопільські копи влаштували погоню за чоловіком з ножем

15/07/2017 Розмір тексту:

У Тернополі патрульні затримали чоловіка з предметом, схожим на ніж.

42-річний чоловік, побачивши екіпаж патрульних, зірвався з місця і почав втікати. Полісмени наздогнали громадянина та затримали його. Це трапилося на вулиці Білецькій, 14 липня, 3-ї ночі.

Під час перевірки та встановлення особистих даних, у громадянина виявили предмет, схожий на кухонний ніж та грошові кошти в сумі 2258 грн, походження яких пояснити не зміг.