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Тернопільські копи влаштували погоню за чоловіком з ножем
15/07/2017 2
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У Тернополі патрульні затримали чоловіка з предметом, схожим на ніж.
42-річний чоловік, побачивши екіпаж патрульних, зірвався з місця і почав втікати. Полісмени наздогнали громадянина та затримали його. Це трапилося на вулиці Білецькій, 14 липня, 3-ї ночі.
Під час перевірки та встановлення особистих даних, у громадянина виявили предмет, схожий на кухонний ніж та грошові кошти в сумі 2258 грн, походження яких пояснити не зміг.
Затриманого доставили до міського відділу поліції. Зараз усі деталі з`ясовує слідство.
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Коментарі (2)
Схожий на тернополянина15/07/2017
Чи не можна писати нормальною мовою? А то виходить, що люди, схожі на поліцейських, затримали істоту, схожу на людину, відібрали в неї предмет, схожий на ніж і відвезли у будівлю, схожу на міський відділ поліції.
Схожий на тернополянина15/07/2017
Чи не можна писати нормальною мовою? А то виходить, що люди, схожі на поліцейських, затримали істоту, схожу на людину, відібрали в неї предмет, схожий на ніж і відвезли у будівлю, схожу на міський відділ поліції.