Тернопільські копи спіймали трьох нелегалів
16/11/2017 0
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Вчора у Тернополі патрульні виявили трьох осіб 20, 22 та 25-ти років, які перебувають на території України незаконно.
Про це повідомляють у патрульній поліції Тернополя.
На нелегалів склали протоколи за ст. 203 КУпАП – порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України.
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