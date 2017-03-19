Тернопільські копи “скрутили” жінку, яка торгувала на тротуарі. ВІДЕО
19/03/2017 4
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У Тернополі патрульні затримали жінку, котра незаконно торгувала на тротуарі.
Відео затримання опублікували у соцмережах очевидці.
Дії правоохоронців викликали хвилю коментарів. Одні учасники дискусії схвалюють поведінку правоохоронців, наголошуючи на тому, що вони виконують совю роботу і порядок у місті потрібно наводити. Інші – засуджують.
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Економіст
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Коментарі (4)
Тризуб в груди19/03/2017
Негативно. Якщо скручуєте бабку, то треба усіх бабок і т.д. а не вибірково
Правда19/03/2017
А валютчиків скручувати слабо чи там все в шоколаді і обертають вони не гривнею а сотнями.
однокласник19/03/2017
Краще нехай пильнують торгівлю МАФІВ в парках і незаконні забудови (де криються мільони гривень)а не пенсії в 1000 грн.
Андрій19/03/2017
Менти козли,хами.3 місяці вчилися і дали по 8 тисяч,жінка торгує бо виходу немає.як прожити сьогодніодним словом … МЕНТИ……