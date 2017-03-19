Тернопільські копи “скрутили” жінку, яка торгувала на тротуарі. ВІДЕО

19/03/2017 4
Розмір тексту:
версія для друку

У Тернополі патрульні затримали жінку, котра незаконно торгувала на тротуарі.

Відео затримання опублікували у соцмережах очевидці.

Дії правоохоронців викликали хвилю коментарів. Одні учасники дискусії схвалюють поведінку правоохоронців, наголошуючи на тому, що вони виконують совю роботу і порядок у місті потрібно наводити. Інші – засуджують.

  • Теги:

Коментарі (4)

Тризуб в груди

19/03/2017

Негативно. Якщо скручуєте бабку, то треба усіх бабок і т.д. а не вибірково

Правда

19/03/2017

А валютчиків скручувати слабо чи там все в шоколаді і обертають вони не гривнею а сотнями.

однокласник

19/03/2017

Краще нехай пильнують торгівлю МАФІВ в парках і незаконні забудови (де криються мільони гривень)а не пенсії в 1000 грн.

Андрій

19/03/2017

Менти козли,хами.3 місяці вчилися і дали по 8 тисяч,жінка торгує бо виходу немає.як прожити сьогодніодним словом … МЕНТИ……

Додати свій коментар

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Які транспортні засоби є у вашій сім'ї?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
16 / 0,307 / 9.5m