Тернопільські копи “скрутили” жінку, яка торгувала на тротуарі. ВІДЕО

19/03/2017 Розмір тексту:

У Тернополі патрульні затримали жінку, котра незаконно торгувала на тротуарі.

Відео затримання опублікували у соцмережах очевидці.

Дії правоохоронців викликали хвилю коментарів. Одні учасники дискусії схвалюють поведінку правоохоронців, наголошуючи на тому, що вони виконують совю роботу і порядок у місті потрібно наводити. Інші – засуджують.