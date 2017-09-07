Тернопільські копи розповіли, як правильно переїжджати калабані

07/09/2017 Розмір тексту:

Патрульна поліція Тернополя оприлюднила поради щодо того, як водіям слід долати калюжі на дорозі.

Сподіваємося, завдяки настановам копів автолюбителі почуватимуться на дорогах області комфортніше і безпечніше. Тим паче, що на окремих ділянках досі можна впевнено їхати хіба танком.

Далі – повідомлення патрульної поліції дослівно:

Найближчі кілька днів очікуються дощі, тож нагадуємо Вам основні правила безпечного водіння під час дощу.

1. Глибокі калюжі на дорозі краще переїжджати повільно і обережно. Під ними часто ховаються колодязі каналізації та теплотрас або вибоїна на асфальті. Крім того при в’їзді автомобіля в калюжу на великій швидкості можна серйозно пошкодити бампер або радіатор. Якщо яма глибока – є небезпека попадання води у двигун і застрягне посеред ями, а також велика ймовірність в некерованому стані виїхати за межі проїзної частини дороги.

2. Гальмувати потрібно плавно, якщо різко натиснути на педаль гальма до кінця, то автомобіль просто злетить з дороги. Можна також застосувати гальмування двигуном переключаючи з вищої передачі на нижчу.

3. Якщо дощ тільки починається, тоді саме час зменшити швидкість руху на 15%, збільшити дистанцію та інтервал між автівками. Уникати обгонів, різких маневрів .

4. Завжди під час дощу вмикайте фари(ближнє світло).Самий вдалий варіант для дощової погоди – протитуманні фари.

5. Після того як виїхали з калюжі кілька разів натисніть на гальма – так їх можна просушити .

6. У жодному разі не можна продовжувати рух під час дощу, якщо перестали працювати склоочисники, запотіли вікна або сильно забруднені світлові прилади, особливо в темний час доби.

7. При русі під час дощу не слід наближатися дуже близько до транспортного засобу, що їде по переду, бруд із його коліс може забруднити лобове скло, що обмежить Вашу видимість.

БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ НА ДОРОГАХ!!!