Тернопільські копи порозганяють збоченців у парках?

03/04/2017 Розмір тексту:

У перші теплі дні у тернопільських парках і на вулицях почали полювати на своїх жертв збоченці. Тернополянам радять при зустрічі з ними викликати поліцію.

Жителька обласного центру Олена Юрчак щодня прогулюється парком «Топільче» з дітьми. Жінка каже: тільки потеплішало, як у парку з’явилися збоченці.

«Коли було холодніше, я не зустрічала цих людей. А от вихідними мені трапилося двоє. Один з них робив свою справу прямо на очах в моєї доньки. Вона перелякалася. Зараз я боюся виходити гуляти вечором. Хоча їх можна зустріти навіть вдень. Думаю патрульна поліція має взятися за цю проблему».

Здебільшого збоченці реальної фізичної загрози не становлять, – кажуть у поліції. Проте вони можуть нанести психологічної травми, з наслідками якої доведеться боротися все життя. Збоченець отримує задоволення, коли потенційна жертва дивиться на нього. Відтак жителям Тернополя радять будь-яку інформацію щодо активності екзгибіціоністів повідомляти до правоохоронних органів.