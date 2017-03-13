Тернопільські копи наштрафували порушників на шість мільйонів гривень

13/03/2017 Розмір тексту:

За рік служби патрульна поліція Тернополя опрацювала майже сім тисяч звернень. На шість мільйонів гривень було накладено штрафів, які наповнювали державний бюджет.

У жителів обласного центру залишається чимало питань до роботи патрульної служби Тернополя. Проте в загальному тернополяни стверджують, що в місті стало спокійніше.

Правоохоронці аналізують статистичну інформацію. За рік патрульна служба Тернополя опрацювала 67 тисяч правопорушень, 31 тисяча з них – виявлені самстійно, 36 тисяч – за викликом «102».

“За рік було складено 3232 протоколи. Тисячі адміністративних матеріалів складено через порушення громадської безпеки. Також за цей рік було розкрито до двохсот кримінальних правопорушень. Можемо сказати, що цей рік не був простим, він був надзвичайно складним, особливо перші місяці роботи. Доводилося боротися з великими труднощами. Але статистика продуктивності роботи правоохоронців у рази перевищує минулорічну”, – відзначив начальник управління патрульної поліції Тернополя Володимир Струк.

Патрульна поліція Тернополя працює також і в найближчих селах: Петриків, Кутківці, Біла. Поліцейські стверджують: найбільше викликів поступає з центральних вулиць Тернополя.