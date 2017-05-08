Тернопільські копи героїчно врятували пташеня, яке випало з гнізда. ФОТО

08/05/2017 Розмір тексту:

Поліціянти в Тернополі рятували пташеня, яке випало з гнізда. Інцидент стався в парку “Топільче”.

Для того, щоби покласти голубеня в гніздо, принесли драбину, повідомляє “Файне місто“.

Пташку врятувало попри те, що це не входить в обов’язки поліціянтів.