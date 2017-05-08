Тернопільські копи героїчно врятували пташеня, яке випало з гнізда. ФОТО

08/05/2017 2
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Поліціянти в Тернополі рятували пташеня, яке випало з гнізда. Інцидент стався в парку “Топільче”. 

Для того, щоби покласти голубеня в гніздо, принесли драбину, повідомляє “Файне місто“.

Пташку врятувало попри те, що це не входить в обов’язки поліціянтів.

 

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Коментарі (2)

norteks

08/05/2017

ЦЕ ВЕЛИКИЙ “ПОДВИГ”.Але всі добре бачили ваш “професіоналізм” по відношенню до бандитської охоронної фірми чи до п’яного ректора на рейнж ровері.

Богдан

08/05/2017

Тернопільські копи героїчно врятували пташеня голуба, яке випало з гнізда.
А якби замість того, щоб проводити амбулаторний прийом, або робити операцію лікар в білому халаті “героїчно” рятував пташеня голуба???
На певно в посадовій інструкції чітко записано: хто і чим повинен займатися в робочий час!!! За виконання цих обов”язків кожному поліцейському платять гроші, до того ж не малі. А представте водія тролейбуса на драбині, а пасажири в тролейбусі гордяться “геройським” вчинком…

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