Тернопільські комунальники кладуть асфальт просто під дощем

23/02/2017 Розмір тексту:

Тернополян обурює, як «халтурять» комунальники, ремонтуючи дороги в дощ.

Відповідне відео опублікували у спільноті «Від Тарнополя до Тернополя», повідомляє Press-Центр.

На відеозаписі видно, як працівники комунальної служби на вулиці Живова кладуть асфальт на ями просто під дощем. За словами автора, після цього вони ще ногами його втрамбовували.

Люди в коментарях жартують, що це нова технологія з США – «Рідкий асфальт». Деякі захищають комунальників, пояснюючи, що вони лише виконують наказ, щоб отримати зарплату, а справжні винуватці сидять у верхівці.