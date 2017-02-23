Тернопільські комунальники кладуть асфальт просто під дощем

23/02/2017 0
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Тернополян обурює, як «халтурять» комунальники, ремонтуючи дороги в дощ.

Відповідне відео опублікували у спільноті «Від Тарнополя до Тернополя», повідомляє Press-Центр.

На відеозаписі видно, як працівники комунальної служби на вулиці Живова кладуть асфальт на ями просто під дощем. За словами автора, після цього вони ще ногами його втрамбовували.

Люди в коментарях жартують, що це нова технологія з США – «Рідкий асфальт». Деякі захищають комунальників, пояснюючи, що вони лише виконують наказ, щоб отримати зарплату, а справжні винуватці сидять у верхівці.

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