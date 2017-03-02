Тернопільські камікадзе далі масово йдуть на став. ВІДЕО

02/03/2017 Розмір тексту:

Ризикуючи власним життям, тернополяни продовжують виходити на замерзлий тернопільський став. Проте рятувальники попереджають: цього робити вже не можна, аби не трапилось біди. Крига під дією сонця та тепла стала крихкою. Необережний крок – і можна опинитись у воді.

Через різке потепління крига, яка скувала водойми, скресає. Та якщо річки від льоду вже практично звільнились, то на тернопільському ставі він поки що нікуди не дівся. Тернополяни, ризикуючи своїм життям та нехтуючи правилами безпеки, виходять на замерзле плесо ставу. Здебільшого, це любителі зимової риболовлі, йдеться в сюжеті ТВ-4.

– Ми мали випадок 2 роки тому, коли на середині ставу проламалися 2 рибалки і пішли на дно. То нам прийшлося бити кригу з тої сторони від “Хутіра”, човном добиратися до того місця, аби човном підняти потонулих рибалок, – розказує начальник водолазно-рятувальної служби в Тернопільській області Василь Козак.

Та хоч цьогоріч на Тернопільщині у зимовий період трагічних випадків рятувальники ще не фіксували, та аби не довести до біди, попереджають: коли крига чорніє – це ознака того, що вона починає кристалізуватися. Відповідно, стає дуже тонкою і крихкою, тож є загроза провалитись під неї. У морозну погоду людину витримує лід товщиною 5-7 сантиметрів, та от коли на вулиці тепло, вона повинна бути завтовшки не менше 15-ти сантиметрів. І хоч така товщина, ймовірно, ще збереглась на середині ставу, біля берегів, де вода прогрілась, крига вже розтанула.

– Але вже якщо рибалки і виходять на цю кригу, то ми хочемо нагадати, щоб брали з собою рятувальні жилети. Мали з собою обов’язково мотузку не менше 15-20 метрів: з одного кінця щоб була петля, з іншого – груз, який можна було б залишити біля берега, а з тим шнурком іти ловити рибу. В разі чого, якщо і провалився під лід, кликати на допомогу, людина, яка є на березі за ту шнурівку може допомогти йому вибратись на кригу, – каже Василь Козак.

Рятувальники нагадують, не можна випробовувати кригу на міцність. Найшвидше вона розтає там, де пробурені лунки, є водорості та стічні води. Якщо ви провалились під кригу – не впадайте у паніку. Старайтесь вибратись на неї, коли це вдасться – не зводьтесь відразу на ноги, а на животі відповзайте у безпечне місце. Коли ви бачите, що хтось пішов під лід, не кидайтесь на допомогу стрімголов. Зважте усі за і проти, адже можете також опинитись у крижаній купелі. Повзком доберіться до місця пролому та киньте потопаючому палку, ремінь чи шарф. Проте найкраща порада, аби не провалитись, цінувати власне життя та на кригу у цю пору не виходити.